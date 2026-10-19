«Хорошие перспективы оказаться на свободе»: прогноз адвоката Navai

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 27 0

Рена Керимова подчеркнула, что исполнитель ко всему готов, но надеется на лучший исход дела.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; Instagram*/advokat_kerimova_rena; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Navai считает, что у рэпера все шансы оказаться на свободе

Адвокат рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) Рена Керимова рассказала, каковы шансы на его освобождение в ближайшем будущем. Эксклюзивной информацией женщина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.

«У него очень хорошие перспективы в скорейшем будущем оказаться на свободе, только так могу сказать. Это моя оценка как его адвоката», — утверждает женщина.

По словам Рены, Navai запретил ей комментировать тему шагов по защите. Зато адвокат рассказала, как чувствует себя рэпер в СИЗО.

«Вы знаете, у Navai очень хорошо дела, я у него сегодня была, все замечательно. <…> Он чувствует себя хорошо», — отметила женщина.

Керимова добавила, что публикации в СМИ о том, что Navai сейчас пишет новую музыку — выдумка журналистов. Однако он действительно занимается написанием стихов и чтением книг, как и положено поэту, хоть и современному, но лишенному интернета и телевидения.

«Вы знаете, парень очень адекватный, с хорошим чувством юмора, в принципе, ко всему готов, но надеется на лучший исход», — рассказала адвокат.

Женщина также отметила, что Navai не один находился за рулем автомобиля, в котором нашли запрещенные вещества. Ответственность на себя мог взять любой из пассажиров, но исполнитель посчитал, что так будет лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Гуф поддержал арестованного коллегу по музыкальному цеху Navai. Долматов разбирается в теме запрещенных веществ — в прошлом он сам был зависимым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
ИИ-помощника для проходящих ЭКО женщин разработали в России
20:21
«Завтра мы едем домой»: выпавшего из окна мальчика выписали из больницы
20:14
«Будем по пальцам пересчитывать»: Безруков о будущем кино, снятом на природе
20:14
Убийство и хлопья: две женщины зарезали подругу и пошли завтракать
20:00
Бу! Испугался? Почему мы кричим от страха и как это действует на окружающих
19:49
План провалился: мужчина обратился к ИИ за юридическим советом после убийства

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
На волоске: прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео