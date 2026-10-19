Виновата футболка: на Ивана Золо составили протокол из-за видео с сатанинской* символикой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 2 125 0

Скандальный ролик блогер опубликовал на своей странице в соцсетях еще четыре года назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; MAX/МВД по ДНР/mvd80 5-tv.ru

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На Ивана Золо составили протокол за демонстрацию сатанинской* символики

На блогера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский. — Прим. ред.) составили административный протокол за публичную демонстрацию сатанинской* символики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

«В столице Донецкой Народной Республики сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Москвы, который разместил на одной из интернет-платформ контент, запрещенный действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о видео, которое парень опубликовал на своей странице в социальных сетях еще в 2022 году; на ролике он был одет в футболку с запрещенной символикой сатанизма.

Золо задержали в день запланированного выступления в одном из ночных клубов Донецка. После этого его доставили в отдел полиции для составления административных материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер признал вину, пообещал удалить ролики, а футболку утилизировать. Также он сообщил о переносе концерта в Мариуполе, отметив, что остальные выступления должны пройти по расписанию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.

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