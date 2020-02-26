«С этим не шутят!» — Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Угрозы в адрес детей силовиков появились в сети после митингов, прошедших летом 2019 года в Москве.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Об этом российский лидер заявил в интервью для ТАСС. По словам главы государства, подобные высказывания в сети могут так «разбалансировать ситуацию в стране», что «мало не покажется».
«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят!» — сказал Путин.
Российский лидер также ответил на заявление журналиста о том, что силовики, проходившие в качестве потерпевших по уголовным делам после митингов в столице летом прошлого года «такие ранимые и трепетные».
«И ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того — они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях», — высказался президент РФ.
Владимир Путин отметил, что на митингах никто из силовиков «дубинкой просто так не молотит». По словам главы государства, участники демонстраций обязаны действовать в рамках установленного законодательства и не допускать погромов.
После митингов в Москве в сети стали появляться угрозы в адрес детей силовиков, пресекавших противоправные действия в ходе массовых мероприятий. За подобный пост с призывом по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» был осужден блогер Владислав Синица. Его приговорили к наказанию в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова.
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