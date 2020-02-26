Владимир Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова

Президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное дело журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики. Молодого человека признали невиновным после того, как за него вступилась общественность.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо. Ну, ситуация развивается, работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — высказался российский лидер в интервью для ТАСС.

Владимир Путин отметил, что по делу Голунова задержаны пять человек, однако заказчики в настоящий момент не установлены.

Журналист Иван Голунов был задержан полицейскими летом прошлого года, его обвиняли в сбыте запрещенных веществ. Вскоре после задержания дело в отношении него прекратили из-за отсутствия доказательной базы. Вследствие произошедшего были уволены несколько человек, занимающих руководящие должности в правоохранительных органах города Москвы.

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