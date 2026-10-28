Обошла Роналду и Месси: русскоязычная спортсменка возглавила рейтинг самых востребованных звезд

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 59 0

Она также оставила позади себя аргентинца Лионеля Месси.

Теннисистка Арина Соболенко — первая в рейтинге

Фото: www.globallookpress.com/Grzegorz Wajda

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Соболенко обошла Роналдо и стала самой востребованной в рекламе спортсменкой

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко стала лидером рейтинга «50 самых востребованных спортсменов для маркетинга в 2026 году». Полный список опубликовал популярный журнал SportsPro.

Ежегодный обзор издания посвящен коммерческому потенциалу звезд спорта. Рейтинг строится с учетом двух факторов: насколько атлет популярен сейчас и насколько может вырасти ее медийная активность в ближайшие годы.

Для анализа эксперты отобрали свыше тысячи спортсменов, прославившихся в разных видах спорта, и проанализировали их успехи за последний год. Первое место досталось как раз Соболенко, которая обогнала именитых атлетов, включая звезд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Тройку замкнули фристайлистка Эйлин Гу и греческий баскетболист Яннис Адетокунбо. При этом португалец и аргентинец не попали даже в «десятку» лучших: Роналду оказался 14-м, а Месси досталась 27-я позиция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Лондоне состоялась ежегодная футбольная премия «Золотой мяч». Ее триумфатором стал нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, обойдя француза Килиана Мбаппе и испанца Ламина Ямаля. В топ-6 лучших футболистов года вошел грузинский хавбек из ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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