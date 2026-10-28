Почти 40 лет с хищниками: смотрительница погибла после нападения леопардов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Трагедия произошла внутреннем вольере сафари-парка Beekse Bergen.

Смотрительницу растерзали два леопарда в Нидерландах

Фото: www.globallookpress.com/H. Schmidbauer

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Смотрительница сафари-парка скончалась после нападения двух леопардов в Нидерландах

В сафари-парке Beekse Bergen на юге Нидерландов смотрительница скончалась после нападения двух персидских леопардов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление администрации парка.

Трагедия произошла, когда женщина ухаживала за двумя самцами леопарда во внутреннем вольере, куда животных перевели из-за плохой погоды. Во время нападения сотрудница позвала коллег по рации — им удалось отогнать хищников, но к тому моменту смотрительница уже получила тяжелые ранения головы и шеи. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей провели срочную операцию, однако через несколько дней она скончалась.

Как отметили в парке, женщина начала работать в Beekse Bergen в возрасте 17 лет и с небольшими перерывами посвятила ему почти 40 лет.

Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны: в вольере нет камер видеонаблюдения, поэтому установить, как именно произошло нападение и что могло его спровоцировать, будет сложно. Неизвестно также, участвовали ли в нем оба леопарда.

Леопардов после случившегося усыплять не стали — за ними по-прежнему ухаживают в привычном режиме. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, парк инициирует независимое расследование.

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