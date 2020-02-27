Уединение Пугачевой и Галкина в замке под Москвой может нарушить компания-застройщик

Рядом с замком Максима Галкина в деревне Грязь хотят строить высотки! Кто и зачем собирается нарушить покой звездного семейства? Как жители деревни во главе с юмористом и Примадонной собираются бороться с застройщиками? И какое решение проблемы предложила Алла Пугачева? Только в программе «Светская хроника»!

Замок Максима Галкина в деревне Грязь — настоящий оплот уединения и благополучия. Но внезапно атмосфера тишины и спокойствия оказалась под угрозой!

Поля вокруг деревни приглянулись коммерческой компании. Теперь застройщики намерены вырубить лес и построить современный жилой комплекс.

Не одобряют предстоящую стройку как местные жители, так и Максим Галкин.

«Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Как сказал профессор Преображенский: „Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня“! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли».

Но правозащитник Ярослав Михайлов заявил: прежде чем критиковать застройщиков, шоумену следует посмотреть на себя. По мнению юриста, Галкин сам совершил ошибку, построив здесь жилье.

«Он, вероятно, считает себя выше простых смертных. То, что не положено простым смертным, положено им, звездному семейству. Замок Пугачевой и Галкина построен на костях погибших воинов. Но вспомнили о погибших лишь тогда, когда застройщик скупил рядом землю и решил построить микрорайон».

Территория, на которой расположен особняк Пугачевой и Галкина, действительно имеет важное историческое значение. Во время Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои, гибли солдаты.

Алла Борисовна соглашается: земля, на которой они с Максимом и детьми живут, непростая. По словам певицы, при строительстве они с супругом позаботились об экологической безопасности.

«У нас все технически обосновано, все отфильтровано, то есть чистенькая водичка у нас улетает в озеро, которое тоже чистое», — рассказывает Алла Борисовна «Светской хронике».

Чего, по мнению звезды, нельзя сказать о застройщиках…

«Я не уверена, что вот эти постройки непонятно для чего и непонятно для кого (ну, для чего понятно, для бизнеса какого-то, наверно, чтобы заработать), что это не загрязнит Москва-реку».

Но Алла Борисовна сообщила: даже если здесь появятся новые дома, они с семьей все равно не переедут. Во всяком случае, по своей воле. Чтобы избежать беды, народная артистка предложила альтернативный способ решения проблемы.

«Пусть построят какой-то пансионат шикарнейший для старичков, для ветеранов».

Пугачева говорит: переживает не за себя, а за соседей.

«Мы вообще на горе, нам все равно не видно ничего. Если там настроят этих домов пятиэтажных — какое там уединение для людей»?

Когда Максим только начал строить свой знаменитый замок, старожилы Грязи не обрадовались звездному гостю. Строительная техника повредила линию электропередачи, разрушила дорогу. И вообще, замок показался народу слишком высоким.

Но в итоге юморист все-таки смог завоевать доверие односельчан. Провел электричество, починил дорогу… И еще начал дарить подарки.

Теперь жители деревни надеются: если они не могут сами справиться с ситуацией, может, известным артистам удастся отвоевать их родную землю?