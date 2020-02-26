Четырехлетний мальчик погиб под Ростовом, проглотив канцелярскую иглу

|
Василий Заика
8

Трагедия произошла в станице Кривянская Октябрьского района.

Четырехлетний мальчик погиб в Ростовской области после того, как проглотил канцелярскую иглу. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел в станице Кривянская Октябрьского района.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия медиков, малыш скончался. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. По предварительным данным, мальчик проглотил инородный предмет в результате недосмотра родителей.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
64.92
0.62 70.46
1.04
Высокая прибыль и пустые обещания: Лунный гороскоп на 26 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...