Около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ поступило в рабочую группу

Около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ поступило на данный момент. Об этом сообщил Владимир Путин, открывая совещание с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон.

«Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства», — констатировал глава государства.

По словам Владимира Путина, предложения поступают от самых разных людей, а потому посвящены важнейшим, но «очень разным темам».

В свою очередь глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект по поправкам может быть рассмотрен во втором чтении в Госдуме уже 10 марта.

«Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», — цитирует Крашенинников а РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию собираются почти 70% россиян.