Около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ поступило в рабочую группу
Госдума может рассмотреть проект закона во втором чтении уже 10 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ поступило на данный момент. Об этом сообщил Владимир Путин, открывая совещание с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон.
«Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства», — констатировал глава государства.
По словам Владимира Путина, предложения поступают от самых разных людей, а потому посвящены важнейшим, но «очень разным темам».
В свою очередь глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект по поправкам может быть рассмотрен во втором чтении в Госдуме уже 10 марта.
«Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта», — цитирует Крашенинников а РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ВЦИОМ, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию собираются почти 70% россиян.
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