Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

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Светлана Шевченко
Срочная новость 31

В Москве прошло заседание рабочей группы.

Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля 2020 года. Такое решение было принято в Москве на заседании рабочей группы.

Как пояснил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, день голосования будет оплачиваемым выходным для работающих граждан России.

Как сообщал 5-tv.ru, по поправкам в Конституцию РФ в рабочую группу поступило около 900 предложений.

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