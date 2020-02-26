Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля 2020 года. Такое решение было принято в Москве на заседании рабочей группы.

Как пояснил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, день голосования будет оплачиваемым выходным для работающих граждан России.

Как сообщал 5-tv.ru, по поправкам в Конституцию РФ в рабочую группу поступило около 900 предложений.