Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету

Астрономы пришли к выводу, что экзопланета K2-18b пригодна для существования жизни земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Британские ученые из Кембриджского университета провели цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности экзопланеты K2-18b вполне может находиться жидкая вода. При этом температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.

По словам руководителя исследования Никку Мадхусудхан, если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия.

«Важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода», — говорится в сообщении.

Планета K2-18b была обнаружена в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что результаты масштабного поиска инопланетян выложили в сеть.