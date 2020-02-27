Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
Данная планета находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
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Фото, видео: ESA/Hubble, M. Kornmesser
Астрономы пришли к выводу, что экзопланета K2-18b пригодна для существования жизни земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Британские ученые из Кембриджского университета провели цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности экзопланеты K2-18b вполне может находиться жидкая вода. При этом температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.
По словам руководителя исследования Никку Мадхусудхан, если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия.
«Важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода», — говорится в сообщении.
Планета K2-18b была обнаружена в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что результаты масштабного поиска инопланетян выложили в сеть.
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