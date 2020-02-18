Результаты масштабного поиска инопланетян выложили в сеть

Международная команда астрономов обнародовала результаты поиска космических радиосигналов — доказательств существования внеземной жизни. Проект российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen собрал почти два петабайта данных. Они представлены в открытом доступе для дальнейших исследований и ознакомления.

Исследования провели при помощи радиотелескопов Green Bank в США и австралийского CSIRO Parkes. Доклад по итогам этой работы огласили на ежегодном заседании Американской ассоциации содействия развитию науки, пишет EurekAlert. В частности, ученые искали радиосигналы от 20 ближайших звезд в так называемом C-диапазоне — радиоволны с частотой от четырех до восьми гигагерц. Целенаправленный поиск следов внеземных цивилизаций в этом регионе прежде не проводили.

В процессе работы астрономы направляли телескопы на каждую звезду в течение пяти минут, и на такое же время отводили в сторону. Таким способом удалось поймать сотни радиосигналов, которые поначалу признали необъяснимыми. Большинство из них оказались земными радиопомехами и сигналами от искусственных спутников.

«Мы не нашли инопланетян. Но надо учитывать, что мы установили строгие ограничения на присутствие в галактике технологически развитых внеземных видов — в пределах радиочастотного спектра четыре-восемь гигагерц», — заявил главный исследователь Breakthrough Listen Эндрю Симон.

Проведенный анализ позволил сократить масштабы поиска, который вскоре продолжится. По словам ученого, из всех проведенных командой исследований проанализированы пока не более трети наблюдений.

«Наша цель — проанализировать их не просто на 100%, а на 1000% или 2000%. Мы хотим проанализировать их многократно», — сказал Симон.

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