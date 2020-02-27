Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Эту дату предложила рабочая группа, и президент ее поддержал. Выбор не случаен: до 19 апреля продлится пост у православных, 24-го у мусульман начинается месяц Рамадан. День голосования сделают выходным.

Тем временем, в рабочую группу продолжают поступать предложения по поправкам, всего их уже более 900. Предстоит большая работа по согласованию и формулировкам. Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный расскажет, что успели обсудить с президентом. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в день голосования по Конституции РФ россияне получат оплачиваемый выходной.