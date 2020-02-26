В день голосования по Конституции РФ россияне получат оплачиваемый выходной
Президент РФ согласовал дату проведения всероссийского голосования по поправкам в главный документ страны.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 22-го апреля. С этим предложением уже согласился президент.
На встрече Владимира Путина с участниками рабочей группы по подготовке поправок было предложено около 900 изменений, из них в тексте основного закона будет учтена половина. И все они, как сказал, президент, носят серьезный содержательный характер, отражающий практически все сферы жизни страны.
В частности, в Конституции предлагается еще раз подчеркнуть курс на проведение в России социально-ориентированной государственной политики. Главная цель которой — достойная жизнь граждан.
Обсуждение изменений в Конституцию консолидировали общество. По данным социологических опросов ВЦИОМ, более 75 процентов россиян информированы о предстоящем голосовании и большинство намерены принять в нем участие. Как отмечают социологи, планируемые поправки в Конституцию отвечают запросам людей, носят не теоретический, а прикладной характер. Так, в тексте основного закона страны предложено отдельно подчеркнуть важность сохранения исторической памяти, которая неотъемлема от суверенитета страны.
Много конкретных мер уже учтены в тексте документа. Там также будут прописаны ограничения для чиновников высшего звена, а также депутатов и сенаторов.
Проект по поправкам в Конституцию Госдума рассмотрит во втором чтении уже 10 марта.
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