В ночь на 29 октября удалось сбить 1214 украинских дронов

Все разговоры про «да не может быть» предлагаю отложить до мирного времени. Сейчас, к сожалению, все может быть.

На деньги спонсоров в ночь на 29 октября Киев предпринял одну из самых массовых атак — удалось сбить 1214 дронов. Причем большую их часть на «дальних», что называется, рубежах, в регионах, граничащих с линией фронта, где бойцам мобильных огневых групп приходится и свои части прикрывать, и, получается, всю Россию. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин вышел на дежурство с нашими защитниками.

Все самое тревожное начинается ночью. И дело не в мистике полнолуния, а в активности воздушных атак с обеих сторон. Мрак часто скрывает эти действия, но не для бойцов 49-й зенитной ракетной бригады группировки «Запад», вооруженных крупнокалиберными пулеметами и орудиями, приборами ночного видения. Они уже ждут подлетающую цель.

Сбивать дроны стало сложнее, признаются бойцы. Враг идет на больших высотах и скоростях, меняет траектории. Нужно бить мощнее, на упреждение, часто разрывными патронами.

«В помощь нашим мобильным огневым группам — вот эта зенитная установка. Почему она нужна? Потому что сейчас вражеские дроны облетают этот рубеж выше, и с пулемета их просто не достать. А вот с ЗУшки (Зенитная Установка. — Прим. ред.), с зенитки, вполне эффективно можно их сбивать», — передает с места событий корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Аякс» — вундеркинд зенитного дела. Едва сел за установку, как сразу сбил два дрона, летевших в тыл России. К сегодняшней ночи в его личном зачете уже 25.

«Самым сложным был дрон «Морок». Он скоростной, скорость в районе 300 километров в час. И с одного выстрела я его поразил», — рассказал водитель-стрелок зенитной установки группировки «Запад» с позывным «Аякс».

«Пролет дрона зафиксирован на высоте тысяча метров. Но у ЗУшки есть преимущество. Она отрабатывает вполне на две тысячи метров и выше», — корреспондент «Известий» с места событий.

Российские беспилотники буквально вездесущи. Это касается и краснолиманского направления, где сейчас идут самые тяжелые бои лоб в лоб.

Та же ситуация и в Харьковской области, на купянском направлении, где наша армия расширила зону контроля в районе деревни Подолы. Жарко и в самом Купянске, и в окрестностях. Причем не только сверху, но и под землей. Там развернулась настоящее сражение в трубах — бывших советских газопроводах, по которым раньше шло топливо из России, а теперь идут штурмовики.

Да, враг тоже взял на вооружение нашу тактику и достойно огрызается. Но пока у них под контролем пара трубных трасс, тогда как у российских бойцов — несколько десятков.

Человеку передвигаться и доставлять продукты и боекомплект по земле стало невероятно сложно. Везде килл-зона на 20–30 километров. И грузы все чаще отправляют дронами и наземными робототехническими комплексами (НРТК).

«Курьер» — это же не единственный НРТК. Есть НРТК «Импульс», «Богомолы». У них проходимость уже лучше», — рассказал оператор НРТК группировки «Запад» с позывным «Рагнар».

Не стала пока рудиментом боевой эпохи и доставка провизии летающими беспилотниками. Но мешать задаче иногда стали и живые хищные птицы.

«Бывает, что с орлами схватываемся. Просто птичка висит, они подлетают, хватают ее и, соответственно, она падает», — рассказал оператор БПЛА группировки «Запад» с позывным «Чиж».

Конфликт плавно переходит в стадию труднопроходимых осенних условий. И ставка на подземные коммуникации, подкопы и роботов в продвижении фронта будет еще выше. А летающие дроны становятся все чаще реактивными. И в этом преимущество российской армии. У Киева, всецело зависящего от западных траншей, практически опустошивших бюджет ЕС, денег на большое количество дорогих реактивных дронов уже не хватает.

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