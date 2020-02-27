Видео: Во Владивостоке автоледи бросилась под увозивший ее машину эвакуатор
Жительница Приморья решилась на отчаянный шаг в знак протеста.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Instagram @dps_vl
Жительница столицы Приморского края бросилась под эвакуатор, увозивший ее машину. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в центре Владивостока.
Автоледи вышла на улицу и увидела, как ее транспортное средство погрузили на спецавтомобиль из-за неправильной парковки. Несмотря на то, что женщина успела оказаться на месте до отъезда эвакуатора, его водитель не собирался возвращать хозяйке железного коня.
Тогда автолюбительница пошла на отчаянный шаг и в буквальном смысле бросилась под колеса спецтехники. Лежащая на асфальте женщина попала в поле зрения камеры телефона тех, кто, по всей видимости, находился в кабине эвакуатора. На кадрах видно, что автоледи общается с инспектором ДПС.
О дальнейшей судьбе женщины и ее железного коня история умалчивает.
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