Видео: Во Владивостоке автоледи бросилась под увозивший ее машину эвакуатор

Жительница столицы Приморского края бросилась под эвакуатор, увозивший ее машину. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в центре Владивостока.

Автоледи вышла на улицу и увидела, как ее транспортное средство погрузили на спецавтомобиль из-за неправильной парковки. Несмотря на то, что женщина успела оказаться на месте до отъезда эвакуатора, его водитель не собирался возвращать хозяйке железного коня.

Тогда автолюбительница пошла на отчаянный шаг и в буквальном смысле бросилась под колеса спецтехники. Лежащая на асфальте женщина попала в поле зрения камеры телефона тех, кто, по всей видимости, находился в кабине эвакуатора. На кадрах видно, что автоледи общается с инспектором ДПС.

О дальнейшей судьбе женщины и ее железного коня история умалчивает.