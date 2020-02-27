Управляющего заводом в Кемерово обвинили в отмывании 15 миллионов рублей
По версии следствия, арбитражный управляющий реализовал оборудование предприятия «Прогресс» и перечислил выручку сторонним лицам.
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Арбитражного управляющего кемеровского завода «Прогресс» обвиняют в хищении и отмывании 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС. По версии следствия, назначенный судом временный руководитель реализовал производственное оборудование предприятия. Вырученные деньги он снял с расчетного счета по фиктивным основаниям, обналичил и перечислил на счета сторонних компаний и физлиц.
В отношении арбитражного управляющего возбудили уголовное дело о растрате и отмывании похищенных денег в крупном размере. Еще одним фигурантом дела стал руководитель частной фирмы, через которую временный руководитель легализовал деньги.
Как добавляет РИА Новости, обвиняемые знакомятся с материалами дела, не сотрудничают со следствием и не признают вину.
Производственное объединение «Прогресс» — старейшее предприятие оборонного комплекса Кузбасса, основано в 1939 году. Завод выпускал оружейные порохи и твердое ракетное топливо для зенитных комплексов, до 2015 года входил в список стратегических оборонных предприятий страны. С 2014 года по требованию кредиторов на предприятии ввели процедуру наблюдения, с 2017-го — конкурсное производство.
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