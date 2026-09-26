Мощный шторм грозит Нью Йорку: в городе и ряде округов объявлен режим ЧП
В затронутых бедствием районах возможны проблемы с электроснабжением.
Фото: www.globallookpress.com/Wang Ying
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Нью-Йорке и трех округах ввели чрезвычайное положение из-за прибрежного шторма
Чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма объявлено Нью-Йорке и нескольких округах штата. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила губернатор Кэти Хокул.
Она отметила, что к региону приближается «мощный прибрежный шторм». В связи с этим глава штата приняла решение ввести режим ЧП в самом городе, а также трех округах — Нассо, Саффолк и Уэстчестер.
Хокул предупредила, что в прибрежных районах штата ожидаются сильный ветер, продолжительные проливные дожди и опасные наводнения. Губернатор также не исключила перебои в электроснабжении.
По ее словам, стихийное бедствие продлится до начала следующей недели.
До этого руководство Нью-Йорка рекомендовало жителям и гостям города соблюдать все необходимые меры и обращать внимание на погоду при планировании поездок.
Ранее член вулканической обсерватории Геологической службы США Холли Вайс-Расин заявила, что опасная ситуация вокруг вулкана Рейнир в штате Вашингтон может обернуться мощными селями. Она добавила, что последствия коснутся нескольких миллионов человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 сент
- Гидрометцентр предупредил о снежной зиме в Москве
- 25 сент
- Тепло выше нормы: какая погода ждет москвичей в конце сентября и начале октября
- 25 сент
- Синоптики спрогнозировали дождь и до 15 градусов тепла в Москве 25 сентября
- 23 сент
- «Отрывы крупных протуберанцев»: ученые допустили мощные вспышки на Солнце
- 23 сент
- Петербург исчез в тумане: городские улицы стали похожи на декорации к триллеру
- 22 сент
- Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября
- 21 сент
- Тепло задержится: синоптик рассказал, каким будет конец сентября в Москве
- 21 сент
- Кратковременный дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве
- 19 сент
- Отопительный сезон в Москве могут начать на две недели позже из-за теплой осени
- 18 сент
- Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков
83%
Нашли ошибку?