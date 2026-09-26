Мощный шторм грозит Нью Йорку: в городе и ряде округов объявлен режим ЧП

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 57 0

В затронутых бедствием районах возможны проблемы с электроснабжением.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/Wang Ying

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Тема:
Погода

В Нью-Йорке и трех округах ввели чрезвычайное положение из-за прибрежного шторма

Чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма объявлено Нью-Йорке и нескольких округах штата. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила губернатор Кэти Хокул.

Она отметила, что к региону приближается «мощный прибрежный шторм». В связи с этим глава штата приняла решение ввести режим ЧП в самом городе, а также трех округах — Нассо, Саффолк и Уэстчестер.

Хокул предупредила, что в прибрежных районах штата ожидаются сильный ветер, продолжительные проливные дожди и опасные наводнения. Губернатор также не исключила перебои в электроснабжении.

По ее словам, стихийное бедствие продлится до начала следующей недели.

До этого руководство Нью-Йорка рекомендовало жителям и гостям города соблюдать все необходимые меры и обращать внимание на погоду при планировании поездок.

Ранее член вулканической обсерватории Геологической службы США Холли Вайс-Расин заявила, что опасная ситуация вокруг вулкана Рейнир в штате Вашингтон может обернуться мощными селями. Она добавила, что последствия коснутся нескольких миллионов человек.

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