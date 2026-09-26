Не инопланетяне? Что скрывал первый радиосигнал от чужой планеты

Первый сигнал от экзопланеты может указать на наличие магнитного поля

Астрономы впервые обнаружили радиосигналы, исходящие от экзопланеты, что может помочь ученым изучать свойства далеких миров новым способом. Об этом сообщает портал livescience.com.

Речь идет о сигнале, который связан не с деятельностью разумной жизни, а с естественными процессами, происходящими в системе планеты и ее звезды. Исследователи считают, что наблюдение может быть связано с взаимодействием магнитного поля экзопланеты и окружающей ее среды.

До сих пор ученые могли изучать многие экзопланеты в основном по тому, как они влияют на свет своих звезд. Радионаблюдения открывают дополнительный путь для исследования планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

Полученный сигнал может помочь определить, обладает ли далекий мир магнитным полем. Такие данные важны для понимания особенностей планет и условий, которые на них существуют.

Экзопланеты находятся на огромных расстояниях от Земли, поэтому прямое изучение их поверхности невозможно. Радиосигналы позволяют получать информацию о процессах, которые происходят в этих удаленных системах.

Открытие стало новым этапом в исследовании планет за пределами Солнечной системы. Ученым предстоит изучить подобные сигналы подробнее, чтобы понять, какие сведения о далеких мирах можно получить с помощью радионаблюдений.

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