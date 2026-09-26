Агентство Access Opera не заявляло об отмене концерта Канье Уэста

Концертное агентство Access Opera, которое выступает партнером концертного тура Канье Уэста, не подтверждало отмену выступления артиста в Санкт-Петербурге. Об этом 25 сентября сообщил источник компании телеканалу 78.ru.

«Никаких официальных заявлений от Access Opera не было. Были люди, которые пытались выступать от его имени, но ничего не было опубликовано в нашем официальном Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) или на сайте», — заявил представитель агентства.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене концерта со ссылкой на переписку человека по имени Максим с представителем компании. В сообщениях утверждалось, что выступление Канье Уэста в Петербурге не состоится.

Ранее стадион «Газпром Арена» сообщил, что не будет принимать концерт рэпера на своей площадке. Представители арены уточнили, что стадион не является организатором мероприятия, а договор аренды для проведения выступления заключен не был.

Позже «Газпром Арена» заявила, что организаторы концерта начали продажу билетов при отсутствии полного пакета необходимых документов.

Кроме того, к российскому организатору мероприятия Say Agency были поданы шесть исков на общую сумму более 1,4 млн рублей. Представители компании ранее заявляли, что готовы вернуть деньги за билеты в случае официальной отмены концерта.

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