Вежливые люди: профессиональный праздник отмечают бойцы ССО
Они были сформированы в 2009 году и долгое время даже название подразделения тщательно скрывалось. Сегодня известны лишь некоторые спецоперации.
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Фото, видео: Twitter @vezhlivo, 5-tv.ru
Их имена неизвестны, их лица всегда скрыты под масками, а подвигах ходят легенды. Бойцы самого засекреченного подразделения сегодня отмечают профессиональный праздник. Это силы специальных операций.
Они были сформированы в 2009 году и долгое время даже название подразделения тщательно скрывалось. Сегодня известны лишь некоторые спецоперации — борьба с сомалийскими пиратами, освобождение Алеппо, безопасность в Крыму.
Порой не нужно бросать всю армию, сотни тысяч людей, мобилизовать флот, авиацию. Достаточно всего несколько человек. Но эти люди решат поставленную перед ними задачу.
Леонид Китрарь подробнее.
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