Вежливые люди: профессиональный праздник отмечают бойцы ССО

Их имена неизвестны, их лица всегда скрыты под масками, а подвигах ходят легенды. Бойцы самого засекреченного подразделения сегодня отмечают профессиональный праздник. Это силы специальных операций.

Они были сформированы в 2009 году и долгое время даже название подразделения тщательно скрывалось. Сегодня известны лишь некоторые спецоперации — борьба с сомалийскими пиратами, освобождение Алеппо, безопасность в Крыму.

Порой не нужно бросать всю армию, сотни тысяч людей, мобилизовать флот, авиацию. Достаточно всего несколько человек. Но эти люди решат поставленную перед ними задачу.

Леонид Китрарь подробнее.