Парижский блогер обнаружил в подвале послание от своих предков
Под слоем вековой пыли он нашел таинственную шкатулку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Steimer, C., 5-tv.ru
Парижский блогер неожиданно обнаружил послание из прошлого от своих предков. В подвале собственного дома — можно сказать, под слоем вековой пыли — он нашел таинственную шкатулку.
В ней помимо разных мелочей хранились две стеклянные пластины с негативами. Процесс их проявления француз заснял на видео.
На полученных фотографиях были запечатлены кошки и собака. Как выяснилось, снимки сделала маленькая девочка 120 лет назад!
Интересно, что для проявки блогер использовал старинный метод, который называется цианотипия. Его изобрел в XIX веке британский ученый Джон Гершель. В те времена способ применялся для изготовления светокопий чертежей и документов. А сейчас цианотипия — в тренде у современных фотографов.
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