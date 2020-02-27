Парижский блогер обнаружил в подвале послание от своих предков

Парижский блогер неожиданно обнаружил послание из прошлого от своих предков. В подвале собственного дома — можно сказать, под слоем вековой пыли — он нашел таинственную шкатулку.

В ней помимо разных мелочей хранились две стеклянные пластины с негативами. Процесс их проявления француз заснял на видео.

На полученных фотографиях были запечатлены кошки и собака. Как выяснилось, снимки сделала маленькая девочка 120 лет назад!

Интересно, что для проявки блогер использовал старинный метод, который называется цианотипия. Его изобрел в XIX веке британский ученый Джон Гершель. В те времена способ применялся для изготовления светокопий чертежей и документов. А сейчас цианотипия — в тренде у современных фотографов.