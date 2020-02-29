Дочь Александра Малинина поступила в престижную лондонскую консерваторию

В жизни Александра Малинина произошли серьезные изменения. Из-за чего 61-летнему певцу теперь придется работать в несколько раз больше? В чем секрет крепкого брака артиста? Какой подарок музыкант подготовил жене по случаю круглой даты со дня свадьбы? И как исполнитель отреагирует, если его дочь начнет жить с парнем? Только в программе «Светская хроника»!

Александр и Эмма Малинины — одни из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Певец делится: их союз держится на трех китах: «Любовь, секс и терпение. Без секса не может быть семьи».

Однако любовные эксперименты супруги, кажется, не жалуют.

«Я даже понятия не имею, что такое БДСМ».

Александр предпочитает радовать супругу иначе.

«Когда ты просыпаешься утром, а у тебя стоит огромная корзина цветов, пахнет. И она стоит рядом с твоей кроватью и черный кофе дымится в чашечке — любимый муж постарался с утра».

Всем дамам, которые хотят так же встречать каждое утро, певец дает свои рекомендации.

«Не запускайте себя, старайтесь быть всегда желанной, привлекательной загадкой, тогда мужик никогда от вас не убежит, никуда не денется, будет всегда с вами, запомните это».

Эмма Малинина прилагает много усилий, чтобы оставаться для своего мужа самой желанной. В свои 57 регулярно посещает спортзал.

«Минимум три раза в неделю. Это минимум. Могу каждый день, если есть время и желание».

Супруги говорят: у них полная идиллия, они даже не ссорятся.

«У нас уже общение идет на уровне интуиции, на уровне предчувствия. Поэтому это такая магия любви».

У пары двое общих детей — 19-летние двойняшки Фрол и Устинья. Наследники живут вдали от родителей. Сын поступает в киноакадемию в Мюнхене, а дочь уже зачислили в престижное заведение Лондона.

«Она поступила в Роял Колледж оф Мьюзик — это одна из лучших консерваторий в мире».

Стоимость обучения для иностранных граждан в королевской академии музыки составляет около одного миллиона трехсот тысяч рублей в год. По словам Малинина, Устинья будет постигать оперное искусство в этом заведение в течение шести лет.

Чтобы оплачивать дочери не только учебу, но и съемное жилье в одном из самых дорогих городов мира, Александр уже приготовился работать вдвое больше. Впрочем, артист надеется, что и наследница без дела сидеть не будет.

«Она уже будет готовиться к первому своему международному конкурсу, а эти конкурсы… все равно кто-то потом где-то предлагает работу, выступить туда-сюда в Букингемском дворце, например».

Устинья сейчас завидная невеста. Александр Малинин уверен: дочь выберет достойного человека, и певцу неважно материальное состояние потенциального жениха. Он даже не против, если ухажер наследницы переедет к ней.

«Значит, она будет жить очень счастливо в этих апартаментах. Я очень ей доверяю, поверьте мне, она дружит с мозгами, у нее все в порядке. И она еще ни разу в жизни меня не подводила».

Артист делится: он воспитывал детей в строгости. Только под этим словом Малинин подразумевает вовсе не ремень.

«Иногда строгость заключается в том, что я просто промолчу даже. Это гораздо для них тяжелее, чем, может быть, обругал».

За примерных детей и счастливую жизнь Малинин, в первую очередь, благодарен своей Эмме.

«Но я никогда не задавал тебе вопрос: где мои деньги? Потому что я знал, что они в надежном месте — они лежат в твоем левом чулке. И я всегда могу погладить их».

Такому доверию и поддержке в семье можно только позавидовать.