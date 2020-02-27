ТОП-5 пар, которые развелись после рождения ребенка

Ребенок в семье, чаще всего — долгожданное счастье. Многие верят, что с появлением малыша любовный союз окрепнет и наберет силу, но в жизни так бывает не всегда. И от расставаний после пополнения в семье не застрахованы даже звезды. Журнал Women's day собрал пятерку знаменитостей, чьи браки распались именно после такого события.

Анна Седокова и Артем Комаров

Instagram @annasedokova

Певица встречалась с бизнесменом практически тайно, мало говорила об этих отношениях, но, поговаривают, что готовилась к свадьбе. В 2017 году она стала мамой в третий раз, но вскоре после рождения сына Гектора сообщила поклонникам, что расходится с возлюбленным. Тогда она написала в Instagram, что всегда привыкла уходить первой — не потому, что не любила, а потому, что перестала быть счастлива в паре.

Алена Шишкова и Тимати

Instagram @missalena.92

Модель Алена Шишкова очаровала рэпера в 2012 году. Они долго встречались, и все поклонники с замиранием сердца ждали их свадьбы. В 2014 году у звездной пары появилась малышка Алиса, а уже спустя год мир шоу-бизнеса потрясла новость — Алена и Тимати расстались. Что стало причиной разрыва, звезды не раскрывали, но фанаты подозревают, что Шишкова просто устала ждать предложения руки и сердца.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Instagram @katerinakovalchyk

Эта история любви была классической: долгие ухаживания, красивая свадьба, и только после появление на свет малышки Мии. Звезды радовали поклонников совместными фото из путешествий, и казалось, что этот союз уж точно будет вечен! Но жизнь распорядилась иначе, развод произошел после трех лет счастливого брака. Поклонники не верили, а сами Рита и Влад разругались в пух и прах. Несмотря на то, что бывшие супруги, расходясь, скандалили, певица позволила отцу девочки общаться с ребенком.

Ирина Дубцова и Роман Черницын

Instagram @ dubtsova_official

Предложение руки и сердца, которое заставило трепетать поклонников по всей России — Роман попросил Ирину стать его единственной на одном из отчетных концертов шоу «Фабрика звезд», где оба были участниками. Она сказала заветное «Да!», и все это было похоже на сказку. У пары родился ребенок, но вскоре Ирина стала жаловаться прессе на тяжесть семейной жизни, на то, что чувства уже не те. Все это завершилось разводом, но Ирина об этом не жалеет.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман

Instagram @victoriadaineko

Певица и музыкант поженились в 2015 году, у них появилась дочка Лидия. Но уже через два года пара рассталась, причем на развод подал Дмитрий. Он упрекал жену в склочном характере, постоянных замечаниях, скандалах, которые и привели к разрыву. Музыкант даже давал скандальные интервью, в которых рассказывал подробности семейной жизни. За их ссорой наблюдала вся страна, но к 2018 году все стихло, были даже попытки примирения ради общей дочери.

Итак, звездные пары расстаются даже после рождения ребенка, нередко это происходит быстро. Но есть союзы, в которых не один малыш, а по два или даже три ребенка. Одна такая семья до недавних пор была просто образцом для подражания — Павел Прилучный и Агата Муцениеце. На этой неделе поклонников потрясла новость об их разводе. 5-tv.ru вспоминал, какой была история любви актеров.