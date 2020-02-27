В Ленобласти задержана разыскиваемая за торговлю людьми уроженка Молдавии

Уроженка Молдавии, объявленная в международный розыск за торговлю людьми, задержана правоохранителями в городе Тосно Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, в отношении 36-летней женщины на ее родине в июле 2009 года было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Злоумышленница была заочно арестована.

Стражи порядка предполагают, что гражданка Молдавии пересекла границу РФ незаконно. Задержанная рассказала, что живет в России с 2007 года. В 2018 году женщина переехала к 26-летнему возлюбленному в Тосно.