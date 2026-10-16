Группировка «Север» зачищает Волчанский котел

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Снабжение окруженных подразделений ВСУ практически перерезано, а отступать некуда — все пути отхода перекрыты.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне СВО сегодня ключевые события разворачиваются под Волчанском. Российские бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта — Нефедовку и Черное. Оба находятся внутри Волчанского котла. Снабжение окруженных подразделений ВСУ практически перерезано, а отступать некуда — все пути отхода перекрыты. Последние новости с передовой у Алексея Полторанина.

На эксклюзивных кадрах «Известий» — уничтожение врага в населенном пункте Черное. Это еще одно освобожденное село в Волчанском котле. Враг использовал его как место дислокации своих резервов — размещал боеприпасы и скапливал здесь личный состав — штурмовики окапывались в лесу возле местного пруда, отсюда их перебрасывали на Волчанское направление.

«Это была точка, куда все свозилось и дальше распределялось через расчеты, через НРТК вражеские, расформировались на другие направления», — рассказывает замкомандира роты с позывным «Вольдемар».

На линию боевого соприкосновения ВСУ подвозили снаряды и еду, которые хранили в домах сельчан. Вот кадры объективного контроля — из фуры украинские военнослужащие выгружают боеприпасы и заносят внутрь. Из каждого здания украинских военнослужащих выбивали огнем артиллерии и дронами.

«Вы работали артиллерией в район населенного пункта?»

«Так точно, разносили дома. У них там переходы между домами, сообщения были. Наши боевые группы окружали эти дома», — рассказыват военнослужащий с позывным «Юрман».

В штурме Черного отличились бойцы 127-го мотострелкового полка 14-го армейского корпуса. Они освободили еще один населенный пункт Нефедовку.

«Зашла группа в количестве пяти человек. Заходят по разным флангам, по разным маршрутам. У них есть человек, который знает весь маршрут безопасный. Они ждут на точке накопления сил, после чего с широкой линии атаки нападают», — говорит военнослужащий с позывным «Вольдемар».

Вместе с другими подразделениями группировки «Север» штурмовики каждый день отнимают у врага новые территории. Боец с позывным «Ерема» действовал на этом же направлении — рассказывает, как занял один из опорных пунктов ВСУ.

«Четыре человек нас двигалось. Собственно, на подходе вступили в бой, выбили двух противников, двойка отстреливалась. Ну, их видно было больше — остальные ушли», — рассказывает военнослужащий с позывным «Ерема».

Штурмовики на этом направлении сейчас активно сужают Волчанский котел. Чтобы его захлопнуть нашим войскам осталось выбить врага из Николаевки и Варваровки, которые противник использует как плацдарм для попытки прорыва внешнего кольца.

Вырваться из окружения у украинских боевиков нет никаких шансов. Единственное, сдаться в плен. На начало сентября в котле варилась 1700 украинских боевиков. Сейчас эта цифра меньше. Кольцо продолжает сжиматься.

Расширяется и внешний периметр котла. Наша армия сейчас ведет ожесточенные бои за Приколотное, Котовку и Богино.

Тема:
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