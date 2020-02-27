«Это самый сильный мой противник»: Нурмагомедов высказался о Тони Фергюсоне

Предстоящий бой с Тони Фергюсоном может стать самым сложным в карьере Хабиба Нурмагомедова. Об этом российский боец смешанных единоборств рассказал в интервью американскому изданию TMZSports.

«За последние несколько лет я дрался с Барбозой, Дос Аньосом, Конором (Макгрегором — Прим.ред.), Порье, Яквинтой. Все эти ребята не такие сильные как Фергюсон. Я много тренировался и работал, но сейчас это очень сильный противник, и я сфокусирован по-особенному, больше работаю, больше тренируюсь», — рассказал спортсмен.

В отличие от Фергюсона, следующий за ним оппонент Макгрегор не кажется Хабибу серьезным соперником. Действующий чемпион UFC в легком весе побил ирландца осенью 2018 года и не сомневается, что сделает это вновь. О слабости Конора, по мнению Нурмагомедова, говорит его последний бой с Дональдом «Комбоем» Серроне — соперником более низкого уровня.

«Он (Макгрегор — Прим.ред.) вернулся и выбрал в соперники Ковбоя, который проиграл за последнее время семь боев из десяти. Так не делается. Ты должен выбирать себе действительно сильных соперников. Например, таких, как Гейджи Джастин», — поделился мнением Хабиб.

Нурмагомедов не сомневается, что зрители хотят увидеть его реванш с ирландцем, но как спортсмен он считает эту встречу неинтересной.

«Люди хотят увидеть драму, хаос, шоу. С точки зрения прибыли все это хорошо. Но если мы говорим об искусном бое, высококачественном бое — это не то. Я хочу побеждать настоящих противников, они псевдо-противников», — заявил чемпион.

Встреча Нурмагомедова с Фергюсоном в октагоне пройдет 19 апреля. Бой россиянина с Магкгегором намечен на март.

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