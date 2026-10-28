«Она в полном отчаянии»: Меган Маркл покинула Британию из-за скандала с отцом

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

По словам инсайдера, она постоянно смотрит на детей и плачет, думая о предполагаемых жертвах.

Почему Меган Маркл с детьми покинула Великобританию

Фото: Jonathan Brady/ТАСС

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После обвинений против отца Меган Маркл увезла детей из Британии

Меган Маркл, супруга Гарри, герцога Сассекского, покинула Британию с детьми. Об этом сообщают инсайдерские источники.

Пока непонятно, связан ли этот шаг с обвинениями против ее отца — у королевских наследников начались каникулы, и отъезд мог быть связан с этим. Принц Гарри, как уточняется, последовал за женой.

По словам инсайдера, близкой к Маркл, бывшая американская актриса тяжело переживает общественный резонанс обвинений, предъявленных ее отцу.

«Она постоянно смотрит на Лили и плачет, думая обо всех детях, о предполагаемых жертвах. У нее самой маленькие дети. Это просто ужасно», — рассказала подруга Маркл.

Как утверждает источник, Меган старалась держаться вне ситуации ради сохранения собственной психики и своих детей.

«Она решила некоторое время назад, еще до того, как это произошло, что будет держаться подальше от СМИ и ни на что не обращать внимания ради собственного психического здоровья. Но, очевидно, ей приходит множество сообщений от друзей из Великобритании и людей со всего мира, в которых они выражают свои соболезнования, но для нее это просто эмоциональные качели. Она в полном отчаянии», — отметила она.

Напомним, что в настоящее время Томас Маркл-старший находится под следствием: его подозревают в хранении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми. Именно поэтому Меган запрещала дедушке видеться с внуками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл знала об обвинениях в сторону своего отца еще задолго до развернувшейся ситуации. По некоторым данным, еще в 2018 году в лондонскую полицию было направлено соответственное письмо.

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