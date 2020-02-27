Видео: Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на припаркованные авто в Самаре

Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на припаркованные автомобили в Самаре. Авария произошла днем 27 февраля на улице Ново-Садовая у ТЦ «Апельсин» в Промышленном районе.

Предположительно, вагон во время прохождения «кривой» по какой-то причине сошел с пути и продолжил двигаться прямо. Трамвай рухнул с насыпи, у него оторвались обе тележки. В результате многотонный вагон опрокинулся на припаркованные у торгового центра машины.

По счастливой случайности никто не пострадал. Трамвай заходил в кольцо без пассажиров, а автовладельцы, по всей видимости, ушли в этот момент за покупками.

В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.