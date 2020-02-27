Видео: Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на припаркованные авто в Самаре

|
Василий Заика
109

Авария произошла днем 27 февраля на улице Ново-Садовая у ТЦ «Апельсин» в Промышленном районе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @id65234797, patrul_tlt

Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на припаркованные автомобили в Самаре. Авария произошла днем 27 февраля на улице Ново-Садовая у ТЦ «Апельсин» в Промышленном районе.

Предположительно, вагон во время прохождения «кривой» по какой-то причине сошел с пути и продолжил двигаться прямо. Трамвай рухнул с насыпи, у него оторвались обе тележки. В результате многотонный вагон опрокинулся на припаркованные у торгового центра машины.

По счастливой случайности никто не пострадал. Трамвай заходил в кольцо без пассажиров, а автовладельцы, по всей видимости, ушли в этот момент за покупками.

В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Видео: Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на припаркованные авто в Самаре

1/3

ВКонтакте @patrul_tlt

2/3

ВКонтакте @patrul_tlt

3/3

ВКонтакте @patrul_tlt

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
65.61
0.09 71.65
0.41
В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...