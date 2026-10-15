Помогает похудеть? Зачем пить воду с лимоном по утрам натощак

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 30 0

Об этом напитке ходят чуть ли не легенды — и не все они правдивы.

В чем польза воды с лимоном по утрам натощак: зачем ее пить

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Диетолог Лебедева: вода с лимоном не помогает похудеть натощак

Употребление воды с лимоном по утрам натощак благоприятно сказывается на состоянии сосудистой системы и защитных силах организма. Об этом сообщила доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в беседе с РИА Новости.

Эксперт опровергла миф о том, что вода с лимоном способна самостоятельно запустить процесс расщепления жировых отложений или очистить организм.

Специалист пояснила, что содержащийся в цитрусе витамин С крайне ценен для иммунитета. Однако лимонная кислота не обладает свойствами детоксикации.

В то же время привычка начинать день с такого напитка косвенно способствует избавлению от лишних килограммов. Приятный вкус помогает отказаться от сладкого кофе со сливками, пакетированных соков и чая с сахаром, благодаря чему уменьшается суточное потребление калорий.

Жидкость, выпитая перед завтраком, заполняет желудок, притупляет аппетит и предотвращает переедание. Поддержание водного баланса критически важно для метаболических процессов и защищает от ненужных перекусов, вызванных мнимой потребностью в еде.

Лимонная кислота способна стимулировать выработку соляной кислоты, активизировать отток желчи, а также улучшать усвоение белковых компонентов и расщепление жиров.

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