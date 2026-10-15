Суд взыскал 1,2 миллиарда рублей по делу о крушении танкеров у Керченского пролива

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

Ликвидация последствий аварии обернулась для владельцев судов новыми финансовыми обязательствами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Морспасслужбы о компенсации расходов на ликвидацию последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Выплаты возложены на владельцев, страховщиков и фрахтователя судов. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Первоначально ведомство требовало 485,1 миллиона рублей за период с 25 декабря 2024 года по конец апреля 2025 года. Позднее сумма выросла до одного миллиарда 205,3 миллиона рублей с расчетом расходов до 31 декабря 2025 года.

Отдельно суд постановил взыскать 34 миллиарда рублей с владельцев затонувших танкеров. Решение было принято по иску Минприроды Краснодарского края.

Ответчиками по этому делу выступают ЗАО «Волгатранснефть», владеющее «Волгонефтью-239», ООО «Каматрансойл» — владелец «Волгонефть-212», а также фрахтователь ООО «Кама Шиппинг». С ответчиков также взыскана в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере десять миллионов рублей.

В Минприроды уточнили, что эти требования не пересекаются с исками Росприроднадзора на общую сумму 85 миллиардов рублей. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил их в 2025 году в связи с ущербом, причиненным Черному морю.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года у Керченского пролива. Они перевозили более девяти тысяч тонн мазута, после аварии произошел разлив нефтепродуктов в Черном море.

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