Онколог опроверг распространенные заблуждения о раке
Врач ответил на самые частые вопросы пациентов о возникновении и лечении опухолей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Harry Hart, /imagebroker/Michaela Begsteiger, /Dietmar Plewka, /Ulrich Niehoff, /J.M. Guyon - Copyright 2013
Здоровый образ жизни не дает иммунитета от рака. Однако здоровые привычки и заботливое отношение к организму уменьшает вероятность оказаться в группе риска. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» онколог Михаил Ласков.
По его словам, точная причина возникновения опухолей науке неизвестна. Этому способствует много факторов, включая наследственную предрасположенность. И это главная причина, почему онкозаболевание трудно диагностировать.
Вопреки расхожим заблуждениям, о наличии опухоли не говорят общий анализ мочи и крови. Нельзя определить рак и по таким симптомам, как боль, резкое похудение, тошнота или высокая температура. Зачастую ранние стадия рака протекают бессимптомно. Люди обращаются к врачам поздно, когда те уже не могут помочь.
Поэтому для профилактики периодически нужно проходить осмотры. Например, РАР-тест для выявления рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, колоноскопию или сигмоскопию для выявления рака кишечника.
Другой миф связан с возрастной группой онкобольных. Утверждение, что рак — болезнь пожилых, отчасти верно. С возвратом в организме накапливаются отклонения, которые могут провоцировать опухоли. Вместе с тем рак встречается и у молодых людей. И современные технологии здесь не причем, подчеркивает врач. Люди болели раком во все времена. Увеличение случаев рака сегодня связано лишь с более частым их выявлением.
Самые распространенные виды онкозаболеваний — рак легких, рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин. Причем успех в лечении рака не всегда зависит от стадии заболевания. Так, самые высокие показатели смертности — у рака легких, а самые низкие — у базально-клеточного рака кожи. Плохо поддаются лечению опухоли мозга и рак поджелудочной железы.
Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие онкологи рассказали о лучшей диете для профилактики рака.
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