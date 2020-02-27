Чайка заявил о резком росте ДТП с автобусами на Северном Кавказе
Проблемы в СКФО также наблюдаются в сфере воздушного и водного транспорта.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Количество ДТП с участием пассажирских автобусов резко возросло в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил полномочный представитель президента в округе Юрий Чайка.
«Остро стоит проблема ДТП с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В частности, увеличение ДТП названной категории допущено в Кабардино-Балкарской республике и Республике Северная Осетия-Алания — на 33,3% и 66,7% соответственно», — сказал Чайка во время выездного совещания Совбеза РФ во Владикавказе.
По словам полпреда, у такой статистики есть множество причин. Среди них: проблемы с лицензированием перевозок, отсутствие предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей, нехватка пунктов техосмотра автобусов, а также неудовлетворительное состояние дорог.
Кроме того, нарушения выявляются в других видах транспорта. На железной дороге не соблюдаются правила перевозки опасных грузов. В авиации у пилотов часто нет свидетельств эксплуатанта, а инфраструктура аэропортов сильно изношена. Владельцы водного транспорта не проходят техосмотр и переоборудуют свои суда без согласований.
Чайка подчеркнул, что обеспечение безопасности людей на транспорте должно стать ключевым направлением совместной деятельности органов власти и правоохранительных структур.
Как сообщал 5-tv.ru, на совещании Совбеза РФ Юрий Чайка также рассказал о коррупции на Северном Кавказе. Борьбу с ней он назвал «безусловным приоритетом».
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