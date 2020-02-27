Чайка назвал приоритетом работы на Северном Кавказе борьбу с коррупцией

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка назвал приоритетом совместной работы с Советом безопасности РФ в регионе борьбу с коррупцией. Об этом он сообщил на выездном совещании во Владикавказе.

«Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы», — сказал Чайка на совещании.

По его словам, в СКФО отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы государственной власти. Эта система должна быть налажена и не позволять кланово-корпоративным интересам влиять на кадровую политику.

Кроме того, необходимо пересмотреть меры юридической ответственности, применяемые в отношении чиновников, допустивших коррупционные правонарушения. Правоохранительные органы должны современные подходы при расследовании таких преступлений.

«В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Государство концентрирует огромные ресурсы для достижения цели национального развития, и нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих финансовых потоков», — подчеркнул Чайка.

Также он отметил важность очищения от криминала стратегически важных отраслей экономики. В частности, в топливно-энергетическом комплексе.

Эту мысль также поддержал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, под председательством которого проходило совещание. Он отметил, что сумма задолженности за энергоресурсы в регионах Северного Кавказа превысила 115 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться.

«Мало внимания уделяется выявлению и пресечению преступных схем хищений денежных средств в энергосбытовых компаниях, в том числе с участием работников ресурсоснабжающих организаций», — отметил Патрушев.

Он также рассказал, что в 2019 году силовики предотвратили на Северном Кавказе 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. 230 боевиков были задержаны, еще 26 террористов ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задолженность по зарплате в СКФО превысила 300 миллионов рублей. Эту и другие системные проблемы региона назвал Юрий Чайка.