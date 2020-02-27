Психолог объяснила, почему пары разводятся после рождения общего ребенка

Дети — цветы жизни, но лучше, когда они цветут в чужом палисаднике. Эта расхожая фраза появилась не просто так. Ведь если посмотреть, сколько звездных пар распалось именно после рождения ребенка, становится ясно, что удержать любовь с появлением третьего, далеко не лишнего, очень сложно. О причинах такого частого сценария 5-tv.ru рассказала детский семейный психолог Екатерина Верченова.

«В жизни любой пары, когда у них появляется ребенок, это всегда новый этап в жизни семьи. Во-первых, родители не всегда бывают готовы к новым ролям, которые им приходится брать на себя — это роли родителей. Они меньше времени и внимания уделяют друг другу. В их жизни появляется третий человечек, который требует очень много внимания. Такое смещение фокуса многие не выдерживают», — объяснила психолог.

Второй причиной, по ее словам, часто становится несовпадение ожиданий от того, что значит быть родителем, и реальности.

«Иногда у нас нет четкого понимания, что значит быть родителем. И тогда получается, что в нашем представлении это одна картина, а в реальности — другая. От этого очень много появляется тревоги, переживаний, злости, других противоречивых эмоций. Это напряжение необходимо куда-то выбросить, и чаще всего мы выбрасываем это на близких. Поэтому эта неготовность к родительской роли, неготовность к нагрузке, очень часто сказывается на отношениях партнеров», — заключила психолог.

Поэтому, чтобы расхожая фраза не стала реальностью, а корабль любви не разбился о рифы трудностей, необходимо подготовиться к роли родителей и понять в первую очередь для себя, готовы ли вы менять свою жизнь? Если нет, то может стоит немного подождать?

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