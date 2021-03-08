Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

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Светлана Александрова
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Звезды встречались на протяжении четырех лет, пара распалась в 2012 году. После этого пошли слухи, что никаких отношений и не было.

Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

Фото: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева восемь лет спустя решила откровенно рассказать о причинах расставания с певцом Сергеем Лазаревым, с которым встречалась на протяжении четырех лет.

Как пишет Teleprogramma.pro, в шоу «Алена, блин!» Кудрявцева призналась, что ее отношения с музыкантом испортились из-за того, что он помешан на работе. Лера мечтала о полноценной семье и детях, а Сергей был одержим гастролями и заработком. Телеведущая не стала бороться за отношения, а вскоре встретила другого мужчину.

«Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось», — сказала Кудрявцева.

Она также призналась, что не любит давать интервью, в том числе и потому, что не хочет обсуждать отношения с Лазаревым, а этот вопрос по-прежнему висит в воздухе.

Издание напоминает, что, как только в 2012 году стало известно о расставании пары, певец заявил — ему нравилось дружить с Лерой, но как жену и мать своих детей он никогда ее не рассматривал. Эти откровения спровоцировали слухи, что никаких отношений между Лазаревым и Кудрявцевой на самом деле никогда и не было.

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