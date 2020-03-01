Жена Дмитрия Марьянова хочет выгнать из дома 80-летнего отца актера

Борьба за наследство Дмитрия Марьянова продолжается! Из-за чего Ксения Бик хочет выгнать отца актера из дома? И как родственники погибшей звезды намерены отстаивать свои права? Только в программе «Светская хроника»!

Почти три года назад не стало Дмитрия Марьянова. Артист погиб при странных обстоятельствах. Свои последние дни он провел в реабилитационном центре. По словам некоторых пациентов, с ними обращались плохо.

Валерий Мартышев, пациент реабилитационной клиники: «Человек засыпал, в три часа ночи его будили, говорили: „Вставай, ты уезжаешь“. Он спрашивает: „Куда?“ Ему говорили, что неважно, сажали в машину и увозили в Нижний Новгород. Там находится мотивационный центр. И там над людьми да, издевались».

С момента смерти Дмитрия не прекращаются суды за его наследство. Отец, сын и брат погибшего вступили в схватку с его вдовой Ксенией Бик.

Виктория Крылова, адвокат: «Я не знаю, для чего это делалось, мягко говоря, это здоровья Юрию Георгиевичу не добавляет».

На этот раз предметом спора стала дача в Подмосковье. Небольшой участок в 70 километрах от столицы, цена которого три с половиной миллиона рублей. В данный момент здесь проживает 80-летний Юрий Георгиевич Марьянов — отец знаменитого артиста. Но внезапно участок потребовался Ксении.

Дом Дмитрий построил в начале 2000-х — старался для родителей. Надеялся, что они будут жить на природе, вдали от городской суеты. А он — приезжать на выходные в гости. Но мечтам не суждено было сбыться. В 2006 году не стало матери артиста. А в 2017-м ушел из жизни сам Марьянов.

И вот теперь эту дачу, которую так любил Дмитрий, пытается присвоить себе Ксения Бик. Зачем женщине понадобился скромный домик в СНТ с символичным названием «Кинематографист»? Адвокат Виктория Крылова уверена: это всего лишь способ давления на пожилого Марьянова-старшего.

«Они предполагали оформить эти свидетельства так, чтобы не узнали другие наследники, и потом, видимо, это использовать как способ давления для того, чтобы разделить имущество в более выгодном ключе», — сообщил правозащитник программе «Светская хроника».

А ведь еще недавно всем казалось, что конец войны близок. Адвокат Ксении создал чат, в котором предложил мирным путем решить вопрос с наследством.

Марьяновы обрадовались. Ведь они с самого начала хотели сделать все без лишнего шума. Но оказалось, что это был всего лишь способ усыпить бдительность семьи. А Ксения в это время тайно пыталась оформить на себя ту самую дачу.

«Неожиданно выяснилось, что пока мы, не подозревая никакого подвоха, мирно ведем эти переговоры, Ксения Владимировна обратилась к нотариусу и попросила выдать ей свидетельство на половину дедушкиного дома, называя его совместно нажитым имуществом супругов. И на три счета».

Но Бик потерпела неудачу. Ведь участок был приобретен Марьяновым задолго до знакомства с последней супругой. А значит, не является совместно нажитым имуществом.

«Спасибо нотариусу, что он сообщил другим наследникам, что подано такое заявление. Мы резко поехали к нему, написали заявление о том, чтобы приостановились все действия нотариальные».

Почему же Ксения, которая еще недавно говорила об огромной любви к Марьянову, теперь хочет обманным путем лишить его 80-летнего отца крыши над головой?

Друг Дмитрия Геннадий Харитонов утверждает: Бик с самого начала показала себя не с лучшей стороны. Мужчина вспоминает: после знакомства с ней актера словно подменили.

«Начал значительно меняться и внешне, и речь у него стала немножечко западать. Хотя с памятью у него, слава богу, все в порядке. Стали поникшие плечики, у него стала не улыбка, а так — края губ у него стали не к верху, а к низу, улыбка уже не та, видно было по нему».

В своих интервью Ксения не раз утверждала, что у звезды кино были серьезные проблемы с алкоголем. Но все, кто знал его давно, полностью это отрицают.

«Я ни разу за 20 с лишним лет Диму рьяным не видел. Он за рулем на машине, на мотоцикле приезжал. Если человек пьет, как человек будет за рулем ездить?» — вспоминает сосед актера по даче.

Неужели у женщины действительно еще на этапе знакомства были корыстные мотивы?

«Не то что Димка нужен ей, а, мне кажется, что ей нужно было больше войти в круг общения. Потому что человек приехал из другой страны без гражданства, без всего, и все такое, и на готовенькое, как говориться. Это была корысть, у нее ничего не было при себе!»

Сама вдова на вопросы журналистов отвечать отказывается. А на любую просьбу прокомментировать ситуацию реагирует очень нервно.

Слушания по делу продолжаются. И продлятся, судя по всему, еще долго. Но родственники Марьянова намерены бороться до последнего! Теперь для них отстоять имя Дмитрия и оставить о нем добрую память — дело чести!