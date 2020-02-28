Вылетевший в Бангкок самолет экстренно возвращается в Москву
По предварительной информации, у воздушного судна треснуло лобовое стекло.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, ren.tv
Вылетевший из «Шереметьево» в Бангкок самолет экстренно возвращается в Москву. По предварительной информации, у воздушного судна треснуло лобовое стекло.
В настоящее время лайнер летит над Самарой. Предположительно, посадка, как стало известно 5-tv.ru, будет осуществлена во «Внуково».
«Самолет возвращается по техническим причинам в аэропорт Внуково, где все пассажиры будут пересажены на самолет Boeing 747 резервный, который выполнит полет», — рассказал 5-tv.ru официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, добавив, что посадка будет осуществлена по техническим причинам.
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