Вылетевший в Бангкок самолет экстренно возвращается в Москву

Вылетевший из «Шереметьево» в Бангкок самолет экстренно возвращается в Москву. По предварительной информации, у воздушного судна треснуло лобовое стекло.

В настоящее время лайнер летит над Самарой. Предположительно, посадка, как стало известно 5-tv.ru, будет осуществлена во «Внуково».

«Самолет возвращается по техническим причинам в аэропорт Внуково, где все пассажиры будут пересажены на самолет Boeing 747 резервный, который выполнит полет», — рассказал 5-tv.ru официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, добавив, что посадка будет осуществлена по техническим причинам.