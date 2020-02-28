В Петербурге задержан обвиняемый в убийстве двух коммерсантов индус

Обвиняемый в убийстве двух коммерсантов уроженец Индии задержан 27 февраля в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, 45-летний мужчина находился в международном розыске.

По версии следствия, двое граждан Индии в марте 2001 года напали в квартире одного из домов по улице Маяковского на супружескую пару — своих земляков, занимавшихся в России коммерцией. Злоумышленники зверски избили и задушили потерпевших, а также похитили из их квартиры сберкнижки, кредитные карты и другое имущество на сумму более двух миллионов рублей. Тела погибших соплеменников были вывезены и брошены на автостоянке на набережной Робеспьера.

Один из подозреваемых тогда предстал перед судом. Второй бесследно исчез и был объявлен в розыск.