«Они все пострадают»: Россия обратилась в МОК из-за попыток помешать хоккеистам выступать на мировых турнирах

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Особо подчеркивается: сниматься с соревнований наши сборные не намерены.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл/ТАСС; 5-tv.ru

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Россия обратилась в МОК из-за попыток помешать хоккеистам выступать на мировых турнирах

Сегодня стало известно о реакции Москвы на попытки помешать российским хоккеистам участвовать в международных турнирах.

Как заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев, наша страна обратилась в Международный олимпийский комитет. Цель — взять под контроль ситуацию с Канадой и Германией. Они принимают ближайшие молодежный и взрослый чемпионаты мира и не хотят пускать наших спортсменов.

Однако теперь такие государства могут лишиться права проводить соревнования с участием иностранных команд. Наказания ожидают и тех, кто собирается бойкотировать матчи.

«У нас есть все юридические, дипломатические, политические инструменты наказать тех, кто разрушает целостность спорта, кто шантажирует международные федерации, международное олимпийское движение. Они все пострадают. Лишатся права проведения крупных турниров на многие годы. Никто связываться с этими бузотерами не будет. Ну, те, кто будут бойкотировать матчи со сборной России, будут получать технические поражения», — сказал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев особо подчеркнул: Россия не будет снимать свои хоккейные сборные с турниров. Напомним, Спортивный арбитражный суд в конце октября обязал допустить наши команды к международным соревнованиям.

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