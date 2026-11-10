«С россиянами сложно»: Зеленский оценил переговорный процесс в Абу-Даби

Зеленский оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Глава киевского режима Владимир Зеленский после первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби признал: разговор с российской стороной идет тяжело. При этом европейцы, которых за основной стол не пригласили, все равно прилетели в столицу ОАЭ и пытаются как-нибудь встроиться в процесс.

«Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не лучшие наши друзья», — заявил Зеленский.

По его словам, на встрече обсуждались гарантии безопасности и обмен пленными. Каких-либо деталей возможных договоренностей он не раскрыл.

Европа развернула борьбу за стул у переговорного стола

Первый день переговоров России, США и Украины уже завершился. Встреча проходит при посредничестве Вашингтона, а одной из центральных тем стала будущая система гарантий безопасности. Параллельно европейские страны начали активно добиваться более заметной роли в переговорах. Представители ЕС, НАТО и ряда европейских государств также прибыли в Абу-Даби, однако в основной формат Россия — США — Украина их не включили.

Перед началом трехсторонней встречи украинская сторона провела отдельные консультации с европейцами, пытаясь согласовать позиции.

Москва к подобному стремлению Европы подключиться к процессу относится без особого энтузиазма.

«Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также иронично заметил, что американская сторона может консультироваться с европейцами сколько угодно, однако Россия не считает их обязательными участниками трехстороннего формата.

Зеленский хочет Европу рядом

Киев, напротив, настаивает на более активном участии европейских стран. Зеленский ранее заявлял, что вопросы будущей безопасности Европы нельзя обсуждать без самих европейцев.

При этом первые комментарии главы киевского режима после встречи показывают, что самим ходом диалога он явно не воодушевлен. Помимо слов о «сложных» россиянах, Зеленский не сообщил ни о прорыве, ни о конкретных достигнутых соглашениях.

Москва требует учитывать и свои гарантии

Одной из главных тем переговоров стали гарантии безопасности. Причем речь идет уже не только об Украине.

Российская сторона настаивает, что будущие договоренности должны учитывать и интересы безопасности России, а также более широкий контекст европейской безопасности.

В итоге вокруг переговоров в Абу-Даби выстроилась достаточно показательная картина: Россия и США продолжают основной диалог, Киев пытается удержать рядом европейцев, а те, в свою очередь, стараются не остаться за дверью процесса, который напрямую касается будущего европейской безопасности.

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