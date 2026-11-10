Жителя Крыма приговорили к 20 годам за госизмену и работу на украинских партизанов

Жителя Крыма Нестора Штормового приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в деятельности запрещенной террористической организации «АТЕШ»*. Решение вынес Южный окружной военный суд.

По данным суда, находясь в Крыму и Севастополе, Штормовой связался с представителем «АТЕШ» и согласился работать в интересах организации. В частности, он должен был заниматься информационно-пропагандистской деятельностью, направленной против России и российских органов власти.

Следствие установило, что с августа 2024 года по март 2025-го мужчина подготовил сценарий агитационного фильма и снимал его на мобильный телефон в разных районах Севастополя. В съемках также участвовал еще один человек в качестве актера.

По версии обвинения, фильм был направлен на искажение исторических событий, формирование негативного отношения к российским властям и Вооруженным силам России, а также отрицание вхождения Крыма в состав РФ.

Штормовой признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Суд назначил 20 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* Террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории РФ.