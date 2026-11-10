«Могли пшикнуть в лицо»: Малахов высказался после видео падения Соседова

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Дарья Белова
Дарья Белова 71 0

Новые кадры из гостиницы в Нерюнгри заставили усомниться в привычной версии трагедии.

Полное видео падения Сергея Соседова — что не так с видео

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Малахов заподозрил, что перед падением Соседову что-то распылили в лицо

Полная запись с камер наблюдения в гостинице Нерюнгри показала последние минуты жизни Сергея Соседова. Видео опубликовали в эфире программы Андрея Малахова. После просмотра кадров телеведущий обратил внимание на странное поведение музыкального критика перед падением с лестницы.

«Есть ощущение, что ему могли пшикнуть в лицо чем-то там, мы же не видим, что произошло», — высказался Малахов.

На записи 58-летний Соседов медленно поднимается по ступеням, держась за перила. Он словно с трудом переставляет ноги, останавливается, а затем продолжает движение. В какой-то момент критик падает. Именно эта лестница в гостинице Нерюнгри стала местом трагедии 23 сентября.

Полную запись удалось найти редакторам программы. Ранее организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов уже видел видео, но после просмотра новых кадров удивился. По его словам, прежняя запись была снята с другого ракурса. Кроме того, его смутило время.

«Это не то видео, которое я видел до этого. Съемка была с другого ракурса. Я выбежал из номера в 16:15, Сергей уже лежал. А тут время 15:30», — заявил Беззубов после просмотра ролика.

В студии обратили внимание и на походку критика. Судмедэксперт Виктор Козылбаев заметил, что тот едва передвигался.

«Сергей еле ноги волочит, будто под воздействиями яда находится. Он идет, останавливается. И дальше не идет. Почему? Вдруг кого-то увидел. Мы раньше говорили про ускорение — оно появляется либо, если толкают в область головы, либо в верхнюю часть туловища. Здесь мы не видим ничего этого», — порассуждал специалист в эфире федерального канала.

Собственную версию гибели Соседова предложил и продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru. Он допустил даже магическое воздействие, назвав его «порчей на смерть».

Родные критика давно пытались получить доступ к записям с камер, надеясь восстановить последние часы его жизни. Племянник Олег Казанцев даже отправился в Якутию вместе со съемочной группой Малахова. При этом мать Сергея, Антонина Соседова, не верила в криминальную версию и считала, что сын мог упасть из-за резкого снижения давления.

Соседов приехал в Нерюнгри в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». После падения его доставили в больницу с тяжелой травмой головы, но спасти не смогли. Музыкального критика похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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