Поддержать женщин: итоги работы Центра помощи одиноким матерям подвели в Москве

Итоги работы Центра помощи одиноким матерям подвели в Москве

Партия «Новые люди» сегодня подводит итоги работы Центра помощи одиноким матерям. Его в столице открыли пять месяцев назад. За это время за поддержкой в центр обратились более 1300 женщин. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

«Партия ищет способы поддержать женщин в разных ситуациях. Есть случаи, когда мама из роддома выходит, ее никто не встречает, ну, например, она одна. И тогда наши тоже волонтеры партии приезжают, ну, с небольшими наборами, и, мне кажется, даже какая-то поддержка такая материальная никому не мешала. Ну просто что тебя кто-то встречает в роддоме — я думаю, это очень большое дело», — сказал председатель фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ Алексей Нечаев.

Также Алексей Нечаев объявил о расширении проекта на регионы России, поблагодарил юристов и волонтеров штаба за работу и вручил им благодарственные письма.

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