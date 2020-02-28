ФСБ пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов
В ходе оперативных мероприятий силовиками были задержаны пять человек — два россиянина и три иностранца.
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Фото, видео: www.globallookpress.com,
Федеральная служба безопасности РФ пресекла работу лаборатории по производству поддельных документов, печатей и штампов для мигрантов.
Как сообщили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий в Москве и Московской области силовиками были задержаны пять человек — два россиянина и три иностранца. Злоумышленники в одном частных домов оборудовали лабораторию, где изготавливали поддельные документы, дающие право пребывания на территории России.
В подпольном цеху были изъяты фальшивые печати и штампы государственных учреждений, бланки документов, различные технические средства, а также деньги и банковские карты. Расследование продолжается.
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