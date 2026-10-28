Фарфор спрятала в шкаф: как на певицу Валерию повлияла работа с Sabi

После азербайджанского чаепития Валерия полюбила маленьких стаканчики армуды

Народная артистка России Валерия после работы с российско-азербайджанской певицей Sabi влюбилась в традиционные восточные стаканы — армуды. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на совместных с Sabi съемках сниппетов — коротких видео к еще невышедшей песне.

Валерия рассказала, что коллега подготовила для нее в гримерке настоящий сюрприз. Там артистку ждали и азербайджанские сладости, и другие угощения, кроме того, ей подарили цветы.

Однако особое впечатление на исполнительницу произвели традиционные стаканы тюльпановидной формы для чаепития — армуды.

«Я настолько влюбилась в чай именно из этих стаканчиков. Вся моя фарфоровая посуда стоит, и я теперь вот пью чай только из маленьких. Армуды, да. Все мои это знают», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия увлекается изучением языков. Она рассказала, что уже знает английский и французский, поэтому решила, что логичным будет начать изучать еще и итальянский.

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