Удар под дых Киеву: финансовая поддержка стран вне ЕС сократилась в разы

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 19 0

По прогнозу Еврокомиссии, обязательства партнеров за пределами Евросоюза сократились с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов евро.

Как страны вне ЕС поддерживают Украину сейчас

Фото: www.globallookpress.com/ Kaniuka Ruslan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Financial Times: поддержка Украины от стран вне ЕС сократилась почти впятеро

Обещанная Украине на 2027 год поддержка от стран-союзников за пределами Евросоюза, по прогнозу Еврокомиссии, сократилась почти впятеро — с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов евро, пишет Financial Times.

Согласно публикации, поддержка, которую Украина рассчитывала получить в 2027 году от партнеров вне ЕС, сократилась почти впятеро по сравнению с 2026-м. Еврокомиссия прогнозирует, что обязательства этих стран упадут с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов евро. В Брюсселе обеспокоены: таких сумм может не хватить на покрытие растущих нужд Киева, поэтому там прорабатывают варианты дополнительного привлечения средств, в том числе через совместную эмиссию долговых бумаг. Параллельно Евросоюз добивается роста вклада других союзников Украины — диалог ведется с Великобританией, Канадой, Японией и рядом государств, не входящих в объединение.

Финансовый вопрос обострился после того, как Владимир Зеленский на саммите ЕС попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год — на военные и бюджетные расходы. Ранее Брюссель уже одобрил кредитную программу на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Теперь Еврокомиссия намерена до конца 2026-го найти источники для дополнительных 70 миллиардов евро для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Великобритании массово бросились скупать радиоприемники и фонарики после запуска правительственной кампании Be Ready («Будь готов»). Продавцы фиксируют пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, а в онлайн-магазине электроники Maplin продажи фонариков выросли на 284% по сравнению с прошлым месяцем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

0:03
Фарфор спрятала в шкаф: как на певицу Валерию повлияла работа с Sabi
23:56
Трамп готов предоставить убежище проигравшему на выборах в Бразилии Болсонару
23:43
Удар под дых Киеву: финансовая поддержка стран вне ЕС сократилась в разы
23:23
Пакет оказался с сюрпризом: находка собаки растрогала волонтеров
23:10
Теперь все переделывать? Пять ошибок при выборе обоев, которые портят ремонт
22:56
Врач объяснил, почему не стоит отказываться от больничного при простуде

Сейчас читают

Мог изнасиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео