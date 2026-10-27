Удар под дых Киеву: финансовая поддержка стран вне ЕС сократилась в разы

Financial Times: поддержка Украины от стран вне ЕС сократилась почти впятеро

Обещанная Украине на 2027 год поддержка от стран-союзников за пределами Евросоюза, по прогнозу Еврокомиссии, сократилась почти впятеро — с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов евро, пишет Financial Times.

Согласно публикации, поддержка, которую Украина рассчитывала получить в 2027 году от партнеров вне ЕС, сократилась почти впятеро по сравнению с 2026-м. Еврокомиссия прогнозирует, что обязательства этих стран упадут с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов евро. В Брюсселе обеспокоены: таких сумм может не хватить на покрытие растущих нужд Киева, поэтому там прорабатывают варианты дополнительного привлечения средств, в том числе через совместную эмиссию долговых бумаг. Параллельно Евросоюз добивается роста вклада других союзников Украины — диалог ведется с Великобританией, Канадой, Японией и рядом государств, не входящих в объединение.

Финансовый вопрос обострился после того, как Владимир Зеленский на саммите ЕС попросил еще 70 миллиардов евро на 2027 год — на военные и бюджетные расходы. Ранее Брюссель уже одобрил кредитную программу на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Теперь Еврокомиссия намерена до конца 2026-го найти источники для дополнительных 70 миллиардов евро для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Великобритании массово бросились скупать радиоприемники и фонарики после запуска правительственной кампании Be Ready («Будь готов»). Продавцы фиксируют пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, а в онлайн-магазине электроники Maplin продажи фонариков выросли на 284% по сравнению с прошлым месяцем.

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