Трамп готов предоставить убежище проигравшему на выборах в Бразилии Болсонару

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Решение об отъезде политик принял спустя два дня после фиаско.

Болсонару убежал в США после поражения на выборах

Фото: www.globallookpress.com/Eduardo Carmim

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить убежище сенатору Флавио Болсонару, потерпевшему поражение на президентских выборах в Бразилии. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на родственников политика.

Близкие заявили, что Белый дом знает о его пребывании в США, и в ближайшее время он прибудет в Даллас или Майами. Собеседники также утверждают, что сенатор отправился вместе с супругой и детьми. По словам одного из союзников Флавио, в бегстве из Бразилии экс-кандидату содействовали власти США.

При этом другой источник считает, что политик не покидал страну через Аргентину, как об этом пишут СМИ. Авторы издания, в свою очередь, отметили, что сенатор принял решение о своем отъезде через два дня после проигрыша на выборах.

Кроме того, в окружении отрицают его побег в США, а саму версию встретили с насмешкой. Представители партии называли идею абсурдной и шутили о приезде политика «на ракете Илона Маска».

Болсонару проиграл во втором туре президентских выборов, которые прошли 25 октября, действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Его оппонент набрал 51,79% голосов, а сам лейборист — 48,21%. Разрыв между кандидатами составил свыше четырех миллионов голосов. Позже Флавио признал поражение на выборах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Болсонару тайно покинул территорию Бразилии и отправился в США через Аргентину. На эту информацию также отреагировали в Буэнос-Айресе.

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