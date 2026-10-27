Пакет оказался с сюрпризом: находка собаки растрогала волонтеров

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

Необычный случай произошел в поселке Шепси Краснодарского края.

Собака принесла котят в пакете из мусорки волонтерам

Фото: Деркунская Мария/ТАСС

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Собака принесла волонтерам пакет с двумя котятами в Краснодарском крае

Неожиданную находку обнаружили участники волонтерской группы в поселке Шепси Туапсинского округа. Собака, живущая при приюте, принесла с мусорки пакет, внутри которого оказались два рыжих котенка. Об этом сообщает газета «Туапсинские вести».

Волонтеры сразу забрали малышей под свою опеку. По словам координатора группы Кристины Каргиной, котята пушистые и красивые, однако одному из них требуется помощь ветеринаров. У одного из котят есть проблема с глазом, которая, предположительно, возникла после травмы. Специалисты считают, что шанс сохранить зрение есть.

Сейчас малышам предстоит лечение, а после этого волонтеры начнут искать им новых хозяев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае ветеринары спасли енота, вероятно, сбитого машиной при попытке пересечь дорогу. Животное было доставлено в приемное отделение местной ветеринарной клиники в тяжелом состоянии. При первичном обследовании врачи обнаружили у енота множественные ушибы и гематомы, а также предположили наличие внутренних повреждений. Енот идет на поправку. 

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