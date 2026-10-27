Теперь все переделывать? Пять ошибок при выборе обоев, которые портят ремонт

URA.RU: неправильные обои могут испортить весь интерьер

Неправильный выбор обоев может визуально уменьшить комнату, подчеркнуть неровности стен или привести к быстрому износу отделки. О распространенных ошибках при покупке покрытий для дома рассказали в материале URA.RU.

При выборе обоев важно учитывать условия, в которых они будут использоваться. Для кухни и прихожей лучше подходят моющиеся покрытия, устойчивые к загрязнениям и регулярной уборке. В спальне и гостиной можно использовать более деликатные материалы, если стены не подвергаются повышенной нагрузке.

Масштаб узора влияет на восприятие пространства. Крупный рисунок способен перегрузить небольшую комнату, тогда как мелкий орнамент может потеряться на стенах просторного помещения. Вертикальные полосы визуально делают потолок выше, а горизонтальные помогают расширить пространство. В маленькой комнате крупный принт лучше использовать на одной акцентной стене.

Не менее важно учитывать освещение. При искусственном свете оттенки могут заметно отличаться от тех, которые видны в магазине или на экране. Поэтому перед покупкой стоит приложить образец к стене и посмотреть, как он выглядит днем и вечером. Для комнат с окнами на север подходят более теплые и светлые тона, а в хорошо освещенных помещениях можно использовать насыщенные оттенки.

Обои различаются по составу и эксплуатационным свойствам. Бумажные варианты доступны по цене, но хуже переносят влагу и механические повреждения. Флизелиновые покрытия удобны при поклейке и снятии. Виниловый слой повышает устойчивость обоев к загрязнениям и упрощает уход, однако такие покрытия отличаются меньшей воздухопроницаемостью. Текстильные и натуральные материалы требуют более бережного обращения.

Еще одна распространенная ошибка заключается в покупке обоев без запаса. Перед расчетом необходимо измерить стены и определить нужное количество полотен с учетом ширины рулона и высоты потолка. При этом важно учитывать раппорт, то есть повторяющийся фрагмент рисунка, который нужно совмещать при поклейке.

К высоте стены обычно добавляют запас на подрезку. Если узор крупный, расход материала увеличивается. Например, при высоте потолка 2,5 метра и раппорте 32 сантиметра длина полотна с учетом подгонки может составить около 2,6 метра. Поэтому стандартного рулона длиной десять метров часто хватает на три полотна, а не на четыре.

При покупке однотонных обоев рекомендуется предусмотреть запас в 5–10%, а для покрытий с рисунком, требующим совмещения, — в 15–20%. Дополнительный рулон также может пригодиться, если полотно повредится во время ремонта или позднее потребуется заменить отдельный участок.

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